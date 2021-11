Snapdragon 898 avvistato in un telefono, leak svela i dettagli

Nonostante si continui a parlare di molto del successore dello Snapdragon 898, all’effettivo Qualcomm non ha ancora annunciato il prossimo SoC, che in realtà dovrebbe fornire potenza a molti dispositivi già nel giro di qualche mese. Stando a quel che sappiamo, il dispositivo potrebbe essere presentato nel corso del prossimo summit di dicembre della compagnia, ma alcuni dettagli chiave relativi al System on a Chip in questione sono già emersi.

A parlare del tutto è stato il noto leaker Digital Chat Station, particolarmente noto sulla piattaforma di Weibo per via di moltissime informazioni azzeccate con precisione anche con diversi mesi di anticipo, il quale ha parlato da poco del nuovo SoC, fornendo anche una prima foto arrivata grazie a un’app che prende il nome di Device Info HW. Stando a quanto emerso grazie a DCS, il nome del nuovo modello flagship è sm8450, e all’effettivo non ci sono ancora conferme del fatto che questo finirà davvero per chiamarsi Snapdragon 898.

Il dispositivo in questione dovrebbe presentarsi con 8 core, di cui un Cortex X2 come principale che funzionerebbe alla frequenza di 3 GHz. Considerando quanto suggerito dal tipster troviamo poi invece 3 Cortex A-710 che girano a 2,5 GHz e 4 Cortex A-510 pensati per l’efficienza con frequenza di 1,79 GHz. La scheda grafica dovrebbe invece essere una Adreno 730, e anche se non ci sono state conferme, pare sia presente il modem Snapdragon X65 5G in grado di offrire fino a 10 GBps di velocità.

Al momento, non sappiamo quale sia il dispositivo su cui il SoC stava girando, ma è molto probabile che possa trattarsi di uno dei prossimi flagship realizzati da Xiaomi, o di un telefono targato Vivo. Speriamo che le compagnie abbiano presto modo di fare chiarezza sulla questione, anche se come detto è possibile che ne sapremo di più già nel mese di dicembre.