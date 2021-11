Samsung Galaxy Tab S8 Lite potrebbe arrivare presto

Come da poco emerso, sembra che Samsung potrebbe essere attualmente al lavoro al fine di realizzare un’edizione economica del suo Tab S8, la quale prenderebbe il nome di Samsung Galaxy Tab S8 Lite. Nonostante non si tratti per il momento di informazioni ancora confermate, per le quali dovremo ovviamente aspettare eventuali commenti della compagnia in merito alla situazione, le pagine di Galaxy Club sono riuscite a scovare diversi importanti dettagli.

Il leak parla nello specifico dei dispostivi noti come SM-X500 e SM-X506B, nel primo caso un modello compatibile solamente con lo standard del Wi-Fi, e nel secondo con anche un’implementazione del 5G.

Stando a quel che sappiamo, i due dispositivi in questione dovrebbero essere rilasciati già nel corso del 2022, anche se non abbiamo ancora alcuna conferma relativa al nome, solamente presunto per via del fatto che dovrebbe trattarsi di edizioni meno performanti, realizzate al fine di rendere più accessibili le potenzialità – o parte di esse – del nuovo S8.

Restiamo in ogni caso per il momento in attesa di informazioni da parte della compagnia, che potrebbe svelare il tutto già nel corso del CES 2022, dove sembra che avrà modo di rivelare anche il nuovo S21 FE, particolarmente chiacchierato dopo le smentite relative alla cancellazione.