iFixit: “riparare lo schermo dell’iPhone 13 Pro è impossibile, limitazioni senza precedenti”

iFixit boccia la riparabilità dell’iPhone 13 Pro: è praticamente impossibile da aggiustare con il fai-da-te. La lista di limitazioni è semplicemente sorprendente: tanto per iniziare, sostituire lo schermo disattiva di default Face ID. Le riparazioni domestiche, in altre parole, non sono un’opzione. Per la maggior parte dei problemi passare per i canali ufficiali di Apple è obbligatorio.

“Non è possibile attivare Face ID su questo iPhone”, è questo il messaggio d’errore che compare sul device dopo aver tentato di sostituire lo schermo.

Ma al di là delle limitazioni software, c’è anche un problema di natura pratica: sostituire lo schermo è diventato più difficile e richiede strumenti professionali. Una novità rispetto alle modalità di riparazione dell’iPhone 12.

Non se ne viene fuori: per riparare lo schermo bisogna dotarsi di un microscopio e di strumenti professionali per la microsaldatura. Non è un’operazione alla portata di tutti.

Per questo motivo, sostiene MacRumors, è anche probabile che il servizio di sostituzione dello schermo dell’iPhone 13 Pro non verrà offerto da molti rivenditori indipendenti e, dunque, non iscritti all’Independent Repair Provider Program di Apple.

iFixit definisce tutte queste limitazioni come “senza precedenti”. “Il guasto di FaceID potrebbe essere una svista di Apple, ma onestamente riteniamo sia più probabile che si tratti di una strategia”, sentenzia il sito specializzato.