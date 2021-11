House of Gucci: nuovo trailer italiano per l’atteso film di Ridley Scott

Ecco il nuovo trailer italiano di House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott con protagonisti Jeremy Irons, Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto.

Il nuovo trailer italiano di House of Gucci è stato rilasciato da Eagle Pictures, e presenta un montaggio molto più breve di quello in lingua originale: non sappiamo se sia solo un trailer transitorio, ma ci dà comunque una interessante anteprima del film di Ridley Scott su questa incredibile vicenda di cronaca nera.

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Nel cast del film, tra gli altri, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino: la pellicola dovrebbe arrivare nelle sale questo autunno.

Leggi anche: