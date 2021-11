Gearbest e il giallo della versione italiana dell’e-commerce

Gearbest ora parla solo in italiano, come riporta il sito Gizmochina. Dopo l’inaspettato shutdown completo di pochi mesi fa, ora il vecchio link riporta esclusivamente a https://it.gearbest.com, il portale in lingua italiana dell’estore.

Il sito italiano, continua Gizmochina nella sua indagine, consente il login anche agli utenti che erano iscritti alla piattaforma internazionale. Addirittura nella pagina è possibile risalire allo storico completo degli ordini.

Gearbest è un popolare e-commerce specializzato in prodotti di elettronica venduti da aziende cinesi. Era molto amato dagli utenti perché consentiva ad un pubblico internazionale di acquistare prodotti cinesi non disponibili nel loro paese. Pochi mesi fa il sito è andato offline, senza grossi proclami. Un fulmine a ciel sereno.

Del destino di Gearbest se ne è tornato a parlare in queste ore, visto il giallo della versione italiana dell’e-commerce. Non solo è ancora in piedi, ma addirittura riceve il traffico proveniente dalla vecchia versione internazionale. Perché?

Gizmochina non esclude che l’azienda cinese sia in procinto di trasferire la sua sede in Italia. Un’altra giustificazione possibile è che la versione italiana dell’e-commerce fosse l’unica ad essere in attivo e dunque aveva economicamente senso continuare a rivolgersi ad un pubblico italiano, staccando la spina alle altre versioni internazionali in perdita.

Oppure un’azienda italiana ha acquistato il marchio Gearbest, sempre in virtù della popolarità del sito all’interno del nostro mercato – effettivamente da sempre affezionato ad alcuni brand cinesi.

Ovviamente, in assenza di un comunicato, siamo nel regno delle ipotesi. Di certo non c’è assolutamente nulla.