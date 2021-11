Eternals: la regista Chloé Zhao svela un incredibile cameo “nascosto”

Chloé Zhao lo aveva promesso: Eternals influenzerà il futuro della Fase 4 (e non solo) ma scopriamo oggi che il significato delle sue parole andava al di là di quanto ci potevamo aspettare relativamente al discorso delle entità cosmiche del mondo Marvel. Durante un’intervista, difatti, Zhao ha svelato la presenza di un importante personaggio che nessuno ha notato…

Naturalmente quanto stiamo per riportare è doppiamente spoiler: in primis perché parleremo di una delle post-credit scenes di Eternals, e in seconda istanza perché stiamo per svelarvi l’identità del personaggio “misterioso”; vi abbiamo avvisati!

In una delle scene finali del film vediamo Dane Whitman (Kit Harington) accogliere la sua eredità con la Lama d’Ebano. Qualcosa che sicuramente non ha stupito i lettori dei fumetti, ma che in sé è già la promessa di un nuovo inizio per le avventure del personaggio, nei panni del Cavaliere Nero. Questo, però, a differenza di quel che si può pensare, non è tutto: nel momento in cui Dane va a sollevare la spada, difatti, si sente una voce fuori scena chiedergli “se si ritiene davvero pronto per farlo”: da spettatori siamo tentati di pensare che sia la voce dello spirito della spada o qualcosa del genere, ma in realtà Zhao ha svelato qualcosa che, a quanto pare, nessuno aveva notato prima:

Quella era la voce di uno dei miei supereroi preferiti, il signor Blade! Blade, Blade, Blade, yeah!

ha rivelato, senza mezze parole. La voce, dunque, appartiene al premio Oscar Mahershala Ali, investito tempo fa della responsabilità di far rinascere il franchise dopo la trilogia, con ormai parecchi anni sulle spalle, con Wesley Snipes.

Non è chiaro quale dovrebbe essere il legame tra Blade e Black Knight nel MCU, ma possiamo presumere lo scopriremo abbastanza presto, dato che il film sul Diurno dovrebbe uscire all’inizio della Fase Cinque, al più tardi.

Aspettate e vedrete. Non so cosa faranno col film, ma Mahershala è un tesoro. Sarà epico!

continua Zhao.

Vedremo dove porterà questo singolare crossover: per ora abbiamo ancora gran parte della Fase Quattro da vivere, al cinema e in tv.

