Dickinson 3: trailer italiano della nuova stagione su Apple TV+

Hailee Steinfeld, prima di debuttare nei panni di Kate Bishop nel serial Hawkeye su Disney+, tornerà sui teleschermi nel ruolo di Emily Dickinson nella terza stagione di Dickinson, la serie che narra la vita della celebre poetessa.

Oggi escono infatti su Apple TV+ i primi tre episodi e, successivamente, arriveranno un episodio a settimana per sette settimane, fino alla vigilia di Natale.

Al fianco di Hailee Steinfeld nella terza stagione di Dickinson ritroviamo i membri del cast Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche e Jane Krakowski, oltre al rapper, cantante e cantautore di fama mondiale, Wiz Khalifa, che si unirà ancora una volta allo show nel personaggio di Death. La terza stagione includerà anche nuove guest star tra cui Ziwe, nei panni di Sojourner Truth, che si è unita al progetto anche come autrice, Billy Eichner, nel ruolo di Walt Whitman, Chloe Fineman, che interpreterà Sylvia Plath; nella terza serie tornano anche Zosia Mamet nei panni di Louisa May Alcott e Will Pullen che interpreta Nessuno.

Sinossi della terza stagione: il periodo più produttivo di Emily Dickinson come artista coincide con la furiosa guerra civile americana e con una battaglia altrettanto feroce che divide dall’interno la sua stessa famiglia. Mentre Emily cerca di sanare le divisioni intorno a lei, si chiede se l’arte possa aiutare a mantenere viva la speranza e se il futuro possa essere migliore del passato.

