Cry Macho – Ritorno a casa: i primi dieci minuti dal film di e con Clint Eastwood

È previsto per il 2 dicembre l’arrivo nelle sale di Cry Macho – Ritorno a casa, nuovo exploit dell’inossidabile Clint Eastwood, che produce, dirige e interpreta da protagonista la pellicola, di cui oggi vi mostriamo i primi dieci minuti grazie al canale YouTube di Warner Bros. Pictures., che pubblicizza così l’arrivo della pellicola in digital download negli States.

Eastwood recita nel ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l’allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.

Del film fanno parte anche Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo, Rafo, Natalia Traven in quello di Marta e Dwight Yoakam che interpreta l’ex impiegato di Mike, Howard Polk. Il cast include inoltre Fernanda Urrejola nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojasin quello di Aurelio.

