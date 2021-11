Twitter: dopo quasi 10 anni tornano le anteprime di Instagram

Sono ormai passati quasi 10 anni da quando Twitter e Instagram hanno in qualche modo “litigato”, e infatti tutti i link della piattaforma di Meta non venivano visualizzati correttamente come gli altri con un’anteprima, e risultava necessario aprirli al fine di farsi un’idea su dove questi conducessero.

Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, sembra che qualcosa si sia risolto, e infatti le anteprime di Instagram hanno ufficialmente iniziato ad apparire di nuovo sulla piattaforma di Twitter.

Com’è normale in realtà normale che sia, adesso incollando un link di Instagram si genererà una piccola anteprima esplicativa, e non servirà quindi dover aprire ogni link per scoprirne i primi dettagli, novità in realtà particolarmente utile. All’effettivo però, c’è da dire che non sappiamo cosa abbia portato a questo piacevole cambiamento, sicuramente pronto a essere apprezzato da parte di molti utenti.

La novità è già stata resa disponibile sua su app che su browser, e anche se all’effettivo la compagnia non ha fatto alcuna comunicazione, è già funzionante e può essere attivata da tutti. Non sembra che si tratti di un test, ed è infatti probabile che sia stata aggiunta al fine di restare nel tempo.