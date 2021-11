Samsung Galaxy S21 FE: spunta un presunto video hands-on

Si continua da tempo a parlare del nuovo smartphone Samsung Galaxy S21 FE, particolarmente chiacchierato per via del fatto che sembrava ormai cancellato da parte del colosso sudcoreano a causa di diversi motivi, con la crisi di scorte presente nel mercato a farla da padrona. Tuttavia, sembra ormai confermato quasi ufficialmente che lo smartphone si farà, anche se l’azienda non ha ancora commentato la situazione, e un video hands-on apparso in rete potrebbe aver svelato ai fan i primi dettagli.

Il tutto, come potete vedere qui di seguito, mostra il presunto design del device in questione dal vivo, il quale è all’effettivo proprio come molti fan avrebbero immaginato, in quanto risulta pienamente in linea ai leak precedentemente emersi in rete. All’effettivo però, non abbiamo ancora alcuna conferma del fatto che il video sia veritiero, e che quello mostrato sia davvero il tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE.

Stando a ciò che sappiamo, la data di presentazione del telefono non è particolarmente lontana, visto che dovremmo avere modo di saperne di più già nel corso del CES 2022 a gennaio del prossimo anno, che si terrà dalla giornata del 5 all’8, e dovrebbe anche includere una presentazione dedicata da Samsung proprio a questa Fan Edition.

Per il resto, non abbiamo purtroppo ancora alcuna conferma relativa alle componenti e ad altri dettagli, anche se si presume che il nuovo dispositivo di Samsung avrà modo di presentarsi con una batteria da 4.500mAh, uno Snapdragon 888 (o un Exynos 2100 di Samsung, in base al mercato), con uno schermo da 6,4 pollici AMOLED pronto a offrire 120 Hz di refresh rate e un sensore per le impronte sotto al pannello. Non ci resta in ogni caso per il momento che restare in attesa di novità da parte del colosso, che speriamo non si facciano attendere molto.