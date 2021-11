Saccheggiano un furgone della EVGA, l’ennesimo furto di GPU GeForce: “valgono trai 329 e 1959 dollari”

Aprono un furgone e scappano con un intero carico di schede grafiche del produttore EVGA. Segno dei tempi: è più semplice, e a momenti più redditizio, di assaltare un portavalori. L’azienda ha spiegato che le GPU rubate valgono trai 329 e 1959 dollari, ma viste le attuali condizioni del mercato, potrebbero venire vendute a prezzi addirittura superiori.

A maggior ragione perché stiamo parlando soprattutto di schede della serie 3000s GeForce, e quindi Nvidia RTX 3060 e RTX 3090.

«La domanda per queste schede grafiche è altissima, ciascuna delle schede rubate ha un valore di mercato stimato trai 329,99 e 1959,99 dollari», si legge nel comunicato dell’azienda. Il furgono, al momento del furto, si trovava in viaggio verso un centro di distribuzione del Sud della California, dopo essere partito dalla sede di San Francisco di EVGA.

EVGA nel suo comunicato ha chiamato a raccolta la sua community: chiunque abbia informazioni che possano portare all’identificazione dei ladri può contattare l’azienda via email (all’indirizzo stopRTX30theft@evga.com).

EVGA ovviamente è in possesso del numero di serie di ciascuna delle GPU rubate, come minimo è in grado di mettere fuori garanzia tutta la merce rubata. Ad ogni modo, riparare il danno o risalire ai criminali potrebbe essere una sfida impossibile.