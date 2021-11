Project Cambria: il visore per la realtà virtuale di Meta si mostra in un primo render 3D

Spunta online un render di Porject Cambria, visore per la realtà virtuale di Meta (ex Facebok) destinato ad affiancare gli Oculus attualmente sul mercato. Zuckerberg l’aveva annunciato durante il lancio di Meta, il nuovo brand del Gruppo.

Con l’ambizione di rendere il metaverso realtà, Meta si appresta a puntare ancora di più sui suoi prodotti per la realtà virtuale. Project Cambria è uno di questi, ma sappiamo che è in cantiere anche il successore dell’Oculus Quest, che si chiamerà Meta Quest.

Un utente su Twitter ha rielaborato le texture del visore, che erano state divulgate precedentemente. Il risultato è un render in 3D che si presume essere piuttosto fedele al design finale del prodotto.

Oltre al presunto design dell’headset, non conosciamo molti altri dettagli su Project Cambria: Meta al momento non ha fornito né una possibile data di release (si parla del 2022), né un’idea di quelle che potrebbero essere le sue specifiche. Sappiamo solamente che sarà un visore di fascia alta e stand-alone, ossia in grado di funzionare in autonomia, senza la necessità di collegarlo per forza ad un PC da gaming.

Meta lavora anche a Project Nazaré, gli attesissimi occhiali per la realtà mista che offriranno dei servizi avanzati in AR.