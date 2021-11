L’Incal: Taika Waititi alla regia del film tratto dal fumetto sci-fi

Alejandro Jodorowsky aveva parlato proprio ieri di una grande rivelazione che sarebbe stata fatta sull’adattamento cinematografico di L’Incal, il fumetto fantascientifico realizzato dallo stesso filmmaker e da Moebius: ebbene, il lungometraggio sarà diretto da Taika Waititi.

Ma, secondo le notizie che sono state rivelate, Taika Waititi non sarà solo il regista di L’Incal, ma farà anche da sceneggiatore assieme ai suoi collaboratori Jemaine Clement (What We Do in the Shadows, Flight of the Conchords) e Peter Warren (Ghost Team, The History of Us).

Lo stesso Waititi ha detto:

I film e le graphic novel di Alejandro Jodorowsky mi hanno influenzato per tanto tempo. Sono rimasto sorpreso dalla possibilità di adattare L’Incal, e sono grato nei confronti di Alejandro e Fabrice, e di tutti quelli della Humandroids per aver avuto fiducia nei miei confronti.

Mentre Jodorowsky ha dichiarato: