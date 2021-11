Good Omens 2: iniziate le riprese, ecco Michael Sheen e David Tennant

Con le riprese di Good Omens 2 che sono appena iniziate, sono state diffuse anche le prime immagini dal set della serie televisiva, con Michael Sheen e David Tennant protagonisti. Sul luogo delle riprese c’è anche Neil Gaiman che si è fatto sentire attraverso un comunicato.

Questa è la prima immagine dei protagonisti dal set di Good Omens 2.

Mentre Neil Gaiman ha detto:

Sono contento di stare per le strade di Soho, guardando ogni giorno le grandi performance di Michael Sheen e David Tennant. Mi manca non avere vicino il geniale Terry Pratchett, però è come se stessimo continuando a muoverci attorno a lui. Posso dire che è un piacere avere John Finnemore come co-sceneggiatore, e lavorare con il regista e co-showrunner Douglas Mackinnon. In questa nuova stagione troveremo dei vecchi amici chiamati a risolvere dei misteri estremamente misteriosi, ed incontreremo dei nuovi umani (vivi, morti, ed altri ancora), angeli e demoni.