Yahoo abbandona la Cina: “norme troppo stringenti”, la lista delle aziende americane in fuga aumenta

Anche Yahoo scappa dalla Cina, citando le policy sempre più esigenti del paese. Una storia che si ripete: Microsoft ha staccato la spina alla versione cinese di LinkedIn solamente il mese scorso, sempre per l’impossibilità di rispettare le esigenti richieste del governo in materia di censura ,ma anche una nuova legge sul trattamento dei dati.

Considerate le crescenti difficoltà del contesto legale ed economico della Cina, a partire dal 1 novembre la suite di servizi e piattaforme di Yahoo non sarà più accessibile dalla Cina continentale

si legge in una nota di Yahoo. La Cina ha recentemente approvato una nuova legge sul trattamento dei dati da parte delle aziende private, il Guardian spiega che le nuove disposizioni, in un certo senso, ricalcano quanto introdotto in UE con il GDPR. La nuova legge sulla privacy è entrata in vigore proprio lunedì scorso.

Tra le altre cose, la legge obbliga formalmente le compagnie tech a fornire, sotto richiesta, i dati degli utenti alle autorità.

Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un esodo di sempre più aziende dalla Cina. Da Microsoft a Yahoo, passando perfino per Fortnite: il popolare videogioco non sarà più disponibile in Cina a partire dal 15 novembre. In quest’ultimo caso entrano in gioco anche le stringenti norme cinesi sul numero massimo di ore che i minori possono passare davanti ai videogiochi durante la settimana.