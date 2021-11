Microsoft rincorre il metaverso: arrivano gli avatar 3D per Microsoft Teams

Anche Microsoft flirta con il metaverso, Redmond annuncia nuovi prodotti per la realtà virtuali dedicati alla produttività e alle interazioni con i colleghi.

Il metaverso abilita esperienze condivise tra il mondo fisico e il mondo digitale e, in uno scenario di crescente digitalizzazione delle aziende, può consentire alle persone di incontrarsi in un ambiente virtuale grazie all’uso di avatar, facilitando la collaborazione senza confini a livello globale.

si legge nel comunicato di Microsoft.

Durante la conferenza dedicata al mondo Enterprise, Ignite, Microsoft ha presentato Mesh per Microsoft Teams, una nuova modalità di comunicazione che fornisce a tutti i partecipanti alla conversazione un avatar personale, da usare per interagire con gli altri. Per usare la feature, spiega Microsoft, non è necessario un visore per la realtà virtuale – ma è compatibile con HoloLens.

Grazie a questa piattaforma, tutti i partecipanti in una riunione possono essere presenti attraverso avatar personalizzati e spazi immersivi a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature speciali.

E poi c’è Dynamics 365 Connected Spaces, una soluzione che «fornisce una nuova prospettiva sul modo in cui le persone si muovono e interagiscono con gli spazi e su come gestiscono la salute e la sicurezza in un ambiente di lavoro ibrido».