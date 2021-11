iPhone 13: Apple taglia sugli iPad per aumentare la produzione?

Sembra che, al fine di aumentare la produzione dei nuovi iPhone 13, Apple abbia deciso di sacrificare gli iPad, per via della carenza di scorte presente.

La crisi di scorte sta purtroppo riguardando tutte le compagnie del settore tecnologico, le quali si trovano oramai ogni giorno a doversela vedere con l’impossibilità di produrre sufficienti parti per assemblare i propri dispositivi, e purtroppo, anche per quel che riguarda le major dell’ambito tecnologico, non ci sono molto differenze.

Parlando di Apple, dei report hanno infatti evidenziato come il colosso di Cupertino sia attualmente in seria difficoltà per la produzione di sufficienti componenti al fine di realizzare un numero di iPhone 13 che possa soddisfare la domanda, particolarmente alta dopo la recente presentazione che ci ha svelato tutti i dettagli relativi ai telefoni di nuova generazione.

Purtroppo, sembra che al fine di migliorare le proprie possibilità, considerando che il reperimento di sufficienti scorte resta ancora alquanto difficile anche per Apple, l’azienda abbia costretto gli iPad a vedersela brutta, i quali sarebbero quindi stati tagliati (in parte) dai piani dell’azienda per puntare tutto sui telefoni. Pare inoltre che per realizzare i nuovi dispositivi Apple stia utilizzando delle componenti di alcuni modelli più vecchi, visto che molti device della compagnia si trovano a condividere alcune componenti, e che ovviamente la richiesta degli iPhone 13 sta surclassando di molto tutte le altre.

Nonostante il tutto non sia ancora confermato, sapevamo da tempo che Apple si trova in una situazione del genere, come sottolineato dall’impossibilità di consegnare alcuni modelli di iPhone 13 in tempo, e anche spiegato da parte di Tim Cook, e a quanto pare le soluzioni drastiche prese per porre fine a questa pessima situazione sono quindi reali.

Per fortuna, le vendite vanno ancora a gonfie vele, ma staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane le date di consegna si prolungheranno di molto, o se Apple sarà finalmente riuscita a trovare una soluzione al problema.