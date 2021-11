Donkey Kong: Seth Rogen coinvolto anche in un film stand-alone?

Un nuovo report afferma che Seth Rogen doppierà Donkey Kong non solo nel film di Super Mario, ma anche in uno stand-alone sul personaggio.

La notizia del cast del film d’animazione Illumination dedicato a Super Mario è giunta ormai da più di un mese, ma non si è spenta l’eco mediatica relativa al casting del film su licenza ufficiale Nintendo. Oltre a Chris Pratt nei panni di Mario sono state annunciate anche altre voci, tra cui quella di Seth Rogen sul mitico Donkey Kong. Arriva ora un report secondo il quale quel film sarà solo l’inizio, e la prossima pellicola di quello che potrebbe divenire un universo cinematografico sarà dedicata proprio a Donkey Kong.

La presunta esclusiva arriva da Giant Freakin’ Robot e non trova conferma altrove, ma le fonti del sito sono sicure del fatto che Seth Rogen abbia firmato anche per un film stand-alone sul gorillone della Grande N. Naturalmente non sono disponibili altri dettagli e, prima che venga eventualmente confermato questo progetto, passerà diverso tempo.

Si tratterebbe, ad ogni modo, di una mossa sensata, vista la popolarità del personaggi, oltretutto fondante della mitologia Nintendo: staremo a vedere.

