Steve Wozniak: “ho preso il nuovo iPhone 13, ma non riesco a distinguerlo dall’iPhone 12”

Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak non è entusiasta del suo nuovo iPhone 13: "l'ho comprato, ma onestamente non riesco a distinguerlo dal 12".

Il co-fondatore di Apple, Steve Wozniak, dice di aver preso il nuovo iPhone 13 ma non sembra essere molto entusiasta: «onestamente non riesco a trovare grosse differenze con l’iPhone 12», ha detto, sottolineando un certo scetticismo nei confronti delle ultime scelte di Apple. «Immagino che il software sia lo stesso montato dall’iPhone 12».

Fin da subito era chiaro che l’iPhone 13 avrebbe portato aggiornamenti minori rispetto alla generazione precedente. Per vedere un cambio di passo importante – anche sul fronte del design – probabilmente sarà necessario aspettare il prossimo iPhone 14 (ammesso che sarà questo il suo nome ufficiale).

Mi preoccupano le sue dimensioni e il suo peso, ma non ho fatto grosse ricerche. Mi interessa che i prodotti siano di buona qualità

ha aggiunto Wozniak.

Non è la prima volta che Wozniak commenta in modo freddo le novità di Apple, ricorda Yahoo Finance. Ad esempio, in occasione dell’uscita dell’iPhone X aveva detto di non volerlo acquistare. “Preferisco prendermi una pausa e attendere i prossimi sviluppi”, aveva spiegato, sostenendo di voler rimanere fedele al suo vecchio iPhone 8 (perché “simile all’iPhone 7 e all’iPhone 6”).

Steve Wozniak è l’ideatore dell’Apple I ed è stato uno degli ingegneri di punta di Apple fino alla sua uscita dall’azienda nel 1985.