Samsung Galazy Z Flip 3: svelati i jeans speciali a tema

I recenti Samsung Galaxy Z Flip 3, lanciati assieme ai nuovi Z Fold 3 e presentati nel corso dell’evento Unpacked dedicato, si presentano con la possibilità di piegarsi su sé stessi al fine di ridurre lo spessore occupato, il che li rende perfetti per alcuni utenti e comodi in determinate situazioni.

Al fine di celebrare le potenzialità dei dispositivi, Samsung ha realizzato in collaborazione con Dr Denim un paio di jeans dedicati proprio ai suoi nuovi telefoni, che verranno venduti in edizione limitata con solamente 450 articoli.

Questi costeranno un totale di 1.499$, e potranno essere acquistati infatti solamente assieme a un Z Flip 3, il che sottolinea come si tratti di un articolo pensato al fine di soddisfare i clienti che non hanno ancora avuto uno di questi dispositivi, e non coloro che invece posseggono già il proprio.

A colorare i jeans troviamo una lettera Z sulle tasche principali, che tra le altre cose non sono presenti sul retro in formato standard, e vengono sostituite da alcune pensate per le dimensioni del device da piegato. È possibile acquistare il proprio paio di jeans dedicati ai Z Flip 3 accedendo al sito ufficiale attraverso questo link.