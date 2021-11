Oppenheimer: Robert Downey Jr. e Matt Damon nel prossimo film di Christopher Nolan

Robert Downey Jr e Matt Damon sono in trattative per entrare a far parte del cast di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan.

Nel prossimo film di Christopher Nolan, intitolato Oppenheimer, ci saranno anche Robert Downey Jr. e Matt Damon, due nomi importanti che si uniscono ad un cast che avrà già presente Cillian Murphy nei panni del personaggio protagonista del lungometraggio.

Oltre a Matt Damon e Robert Downey Jr. è stato riportato qualche tempo fa che anche il fatto che Emily Blunt sarebbe in trattative per entrare nel cast di Oppenheimer. A sviluppare il film sarà la Universal Pictures, che ha già fissato la data di uscita di Oppenheimer, che verrà distribuito il 23 luglio 2023.

Non sono stati rivelati dettagli sui possibili personaggi che andrebbero a interpretare Matt Damon e Robert Downey Jr. in Oppenheimer. La storia sarà incentrata sull’invenzione della bomba atomica e sul ruolo di J. Robert Oppenheimer all’interno di questo contesto che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.

Il film sarà basato sul libro che ha vinto il premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, scritto da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Emma Thomas e Charles Roven con la Atlas Entertainment lavoreranno alla produzione del lungometraggio che vedrà coinvolto lo stesso Christopher Nolan come produttore esecutivo.