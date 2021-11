iPhone 13: Mancano i chip, Apple risolve tagliando la produzione degli iPad

La crisi mondiale dei semiconduttori costringe Apple a prendere decisioni drastiche. Il colosso di Cupertino – riporta il Nikkei Asia citando fonti informate – avrebbe tagliato la produzione degli iPad, in modo da assicurare agli iPhone 13 il numero più alto di componenti.

Il Nikkei cita numeri drastici: Apple produrrà il 50% di tablet in meno rispetto agli obiettivi iniziali. Trovare gli iPad di Apple in stock sotto natale potrebbe, dunque, diventare un’impresa piuttosto complicata.

Se pianificate di regalare o auto-regalarvi un iPad per le feste di natale, vi conviene pianificare l’acquisto con larghissimo anticipo. In alcuni casi anche muoversi ora potrebbe non garantire la spedizione del prodotto entro il 25 dicembre.

La scelta è stata presa per privilegiare la produzione dei nuovi iPhone 13, che rimangono il prodotti di Apple più richiesto. Sempre per garantire la continuità della produzione dei nuovi smartphone, Apple aveva già optato per un taglio alla produzione degli iPhone 12, la generazione precedente – formalmente ancora in vendita.

Apple lo aveva detto chiaramente: gli ultimi mesi del 2021 rischiano di essere un bagno di sangue. Apple ha già perso 6 miliardi di dollari in mancati ricavi per colpa della mancanza di chip e altri componenti, il dato era stato comunicato da Tim Cook in occasione dell’ultima trimestrale.