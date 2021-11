Facebook ha messo la spunta blu ad una pagina di Elon Musk, che però era gestita da degli egiziani

Elon Musk anche su Facebook? No, ma il social ha comunque dato la spunta blu ad una pagina creata da alcuni fan dell’imprenditore – e che veniva usata anche per promuovere alcune criptovalute. Il caso, scrive The Verge, è singolare: i proprietari della pagina non si sono mai spacciati per l’imprenditore, tant’è che nella stessa descrizione viene scritto a chiare lettere che si trattava di un account non ufficiale creato da dei fan.

Eppure la spunta blu è arrivata lo stesso: non sappiamo se per iniziativa del social o se è stata richiesta dai proprietari della pagina. Quello che è certo è che dopo l’interesse della stampa specializzata la pagina è andata offline. Anche in questo caso non è chiaro se sia stato il social network a sospenderla o se siano stati i suoi creatori, forse per paura di ripercussioni.

La pagina ha una storia intricata: non nasce come fan account di Elon Musk, ma con altre premesse. Per un po’ si chiamava ‘Kizito Gavin’, come il calciatore Gavin Kizito, ma in passato ha avuto anche altri nomi. In totale, la pagina ha cambiato nome – e forse anche proprietari – per 6 volte. Sappiamo anche, scrive The Verge, che i fondatori della pagina risiedono in Egitto. L’account raggiungeva un pubblico di oltre 100.000 follower.