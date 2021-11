Amazon Kuiper: i primi satelliti nel 2022, ma recuperare il vantaggio di Starlink sarà difficile

Amazon vuole offrire un servizio di internet via satellite, come quello della Starlink di SpaceX. Amazon ha annunciato la data del primo lancio di un satellite della rete Project Kuiper: avverrà durante il quarto trimestre del 2022.

Amazon porterà in orbita un gruppo di satelliti KuiperSat-1 e KuiperSat-2 usando il razzo RS1 della ABL Space System. I due satelliti raggiungeranno un’altitudine di 590 Km, nella cosiddetta orbita terrestre bassa.

Amazon ha già presentato una domanda di autorizzazione per il lancio dei suoi satelliti presso la FCC, l’agenzia federale statunitense competente in materia di telecomunicazioni – e che quindi autorizza l’installazione di nuovi satelliti.

Amazon, nota Ars Technica, dovrà colmare un gap di quattro anni rispetto all’offerta di SpaceX – che può già contare su una costellazione composta da un po’ meno di 2000 satelliti. Starlink ha già iniziato ad offrire i suoi servizi di rete via satellite in fase di beta (anche in Italia) e recentemente ha annunciato l’intenzione di collaborare con le compagnie aeree per portare connessioni ad alte prestazioni in alta quota.

Il primo lancio di Project Kuiper va inserito in un’ottica ancora sperimentale: Amazon dovrà testare la sua tecnologia prima di programmare il lancio di un vero e proprio servizio commerciale con il quale raggiungere milioni di consumatori in tutto il mondo. Un obiettivo che difficilmente sarà raggiunto prima del biennio 2024/2025.