Scream 5: nel nuovo poster il volto di Cindy è riflesso sulla lama di Ghostface

Nonostante manchino ancora un paio di mesi all’arrivo del nuovo Scream 5, cominciano già ad arrivare copiosi i materiali promozionali, tra cui una nuova locandina dall’idea piuttosto classica ma, anche per questo, intramontabile: la faccia del protagonista del film che si riflette sulla lama dell’assassino.

In questo caso, naturalmente, stiamo parlando del volto di Cindy (Neve Campbell) sulla lama del pugnale di Ghostface, accompagnato dall’orma iconica catchphrase “È sempre qualcuno che conosci già” e l’indicazione dell’arrivo (solo) nei cinema il 14 gennaio. Perlomeno negli States: la data per l’Italia non è stata ancora confermata.

Nel nuovo film, Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette tornano a interpretare i loro ruoli iconici di Sidney Prescott, Gale Weathers e Dewey Riley nel nuovo Scream, insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Il film è al contempo un rilancio della serie e un sequel diretto del quarto capitolo, ed è anche il primo non diretto da Wes Crawen, trapassato nel 2015: arriverà nelle sale statunitensi il 14 gennaio, mentre per l’Italia non è ancora stata ufficializzata una data, ma arriverà comunque nel 2022, presumibilmente intorno alla data americana.

Questa la sinossi ufficiale:

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

