Morbius: Jared Leto racconta il personaggio in una featurette, nuovo trailer domani

Il protagonista di Morbius, Jared Leto, racconta il singolare antieroe Marvel in una featurette ufficiale, dando appuntamento a domani per il nuovo trailer.

Dopo le rivelazioni conseguenti Venom – La furia di Carnage è cresciuta anche la curiosità del pubblico nei confronti di Morbius, il film tratto dai fumetti Marvel che vede protagonista Jared Leto e potrebbe avere più collegamenti con Venom e Spider-Man del previsto, come lascia supporre lo stesso attore in una battuta pronunciata durante la featurette odierna di presentazione. Strana scelta di parole quella di sottolineare l’avere a disposizione “una ragnatela di opportunità”, non trovate?

Ad ogni modo, domani arriverà un nuovo trailer, che magari potrà darci qualche info in più in proposito.

Questa la sinossi ufficiale del film, in arrivo nelle sale il prossimo anno:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

