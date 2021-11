Hocus Pocus 2: Disney condivide un primo teaser ad Halloween

Le riprese di Hocus Pocus 2 sono appena iniziate, ma Halloween era un’occasione troppo ghiotta per non permettere alla Disney di sfruttare la festa delle streghe per lanciare un primo teaser dedicato al nuovo lungometraggio.

Ciò che viene presentato è semplicemente il logo di Hocus Pocus 2, ma nel messaggio di Twitter Disney ha anche rivelato il cast completo del lungometraggio. Qui sotto trovate il video.

The black flame candle is alight to the Sanderson sisters’ delight.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker, & Kathy Najimy shall soon return.

Joined by new faces which you soon will learn.

See more of the spellbinding cast in the next Tweet.

Enjoy this All Hallows Eve treat.👇 pic.twitter.com/yHPAl2TBmq

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) October 31, 2021