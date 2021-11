New Gods: il film è stato cancellato a causa dell’insuccesso di Justice League

La regista Ava DuVernay ha di recente parlato del progetto DC Comics mai realizzato dedicato ai New Gods, collegandone la cancellazione a Justice League.

Ava DuVernay avrebbe dovuto fare da regista a New Gods, il film DC Comics che fa riferimento ai personaggi dei fumetti creati da Jack Kirby, ma il progetto è stato successivamente cancellato, e la stessa DuVernay ne ha di recente spiegato il motivo.

Qui sotto trovate le sue parole:

Il progetto dedicato ai New Gods mi appassionava molto, il film poi è stato cancellato. Si trattava di un qualcosa legato ad un altro lungometraggio che faceva parte di un pezzo di universo narrativo che lo Studio non voleva più portare avanti. Stavo realizzando la sceneggiatura assieme a Tom King quando hanno cancellato tutto.

Anche se Ava DuVernay non ha esplicitamente parlato di Justice League è chiaro che la regista stia facendo riferimento a quel particolare lungometraggio, considerando che al suo interno erano presenti personaggi come Darkseid e Steppenwolf appartenenti proprio all’universo narrativo dei New Gods.

Ricordiamo che Justice League è uscito nel 2017, ma a marzo scorso è arrivata su HBO Max la versione del lungometraggio realizzata da Zack Snyder, dopo che per anni gli appassionati hanno cercato di chiederla in tutto in modi.

