Army of Thieves: il dietro le quinte del film Netflix prequel di Army of the Dead

Il film prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, Army of Thieves, è uscito da un paio di giorni: Netflix ha ora pubblicato un interessante video di backstage.

Matthias Schweighöfer (interprete di Sebastian) e Nathalie Emmanuel (ovvero Gwendoline) ci portano alla scoperta dei segreti di Army of Thieves, il prequel di Army of the Dead uscito da pochi giorni su Netflix. Il video illustra come sono state riprese alcune delle scene più complesse e spettacolari, e naturalmente è ricco anche di spoiler, se non avete ancora visto il film, quindi siete avvisati!

Sinossi della pellicola:

In questo prequel di Army of the Dead di Zack Snyder, il bancario di provincia Dieter si fa travolgere da un’avventura irripetibile quando una donna misteriosa gli propone di entrare in una banda di criminali ricercati dall’Interpol. Insieme tenteranno di portare a termine una serie di rapine leggendarie e al limite dell’impossibile in giro per l’Europa.

