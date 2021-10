Tomb Raider: le donne della saga omaggiano il 25° anniversario di Lara Croft

I fan di Tomb Raider e di Lara Croft festeggiano, questa settimana, un anniversario importante: venticinque anni dall’uscita del primo videogioco della serie. Tra le varie iniziative e contributi lanciati in rete, uno è particolarmente interessante: un video di saluti e ricordi da parte delle donne che hanno contribuito a portare Lara sullo schermo, grande o piccolo che fosse.

Le attrici che le hanno donato le fattezze, le movenze e la voce, nel corso degli anni, ma anche le sceneggiatrici e le artiste che hanno lavorato alle sue storie: da Camilla Luddington (la Lara del reboot videoludico) a Rhona Mitra (la prima modella ufficiale) ecco un video molto speciale in cui i fan ritroveranno sicuramente volti e voci a loro ben noti!

Insieme al video, Square Enix (attuale detentore dei diritti videoludici della saga) ha rilasciato il seguente messaggio:

Per onorare queste donne, altre sceneggiatrici, doppiatrici, attrici, modelle, artiste, sviluppatrici di videogiochi e molte altre collaboratrici durante questi 25 anni di Tomb Raider, faremo una donazione di 25.000 $ all’International Rescue Committee, un’organizzazione globale di aiuti umanitari, soccorso e sviluppo.

Un’ulteriore donazione di 20.000 $ è stata fatta a nome di Camilla Luddington a Women for Women International come ringraziamento speciale per la passione e l’interpretazione fenomenale che ha donato a Lara Croft nella recente Survivor Trilogy (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider). La sua fantastica interpretazione ha gettato le basi per il futuro di Tomb Raider e la visione unificata che abbiamo da qui in poi.

Entrambe le organizzazioni realizzano interventi sul posto in Afghanistan. Secondo l’IRC, circa 18 milioni di persone in Afghanistan hanno urgente bisogno di aiuti umanitari, incluse molte donne e ragazze che spesso devono resistere ai peggiori disordini politici ed economici. Siamo orgogliosi di donare a entrambe le organizzazioni non-profit e di contribuire a dare visibilità.

