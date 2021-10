Will Smith: il trailer della docuserie di YouTube dedicata al percorso fisico e interiore dell’attore

Ecco il trailer della docuserie con Will Smith intitolata The Best Shape of My Life che arriverà l'8 novembre su YouTube.

Will Smith ha deciso di mettersi in gioco in tutto e per tutto con sé stesso, e di farlo ancora una volta davanti allo schermo, ed è questo il senso della docuserie intitolata The Best Shape of My Life, in cui, così come si può vedere dal trailer, l’interprete inizia un percorso per perdere venti chili, iniziando però anche un viaggio alla ricerca di sé stesso.

Si tratta di un progetto YouTube originals diviso in sei parti che arriverà direttamente sul canale di Will Smith. Il percorso verso la forma fisica dell’interprete diventerà rapidamente una sorta di ricerca di sé stessi, con Will Smith che scaverà nel suo passato anche in maniera dolorosa.

La serie è stata realizzata da Lukas Kaiser (The Fresh Prince Reunion) e Dexton Deboree (Unbanned) che si è occupato anche della regia. A supervisionare il progetto sono stati Susanne Daniels, che è a capo dei contenuti originali di YouTube, Alex Piper, e Lauren Celinski, che è a capo della sezione sviluppo di YouTube Originals.

La docuserie arriverà su YouTube l’8 novembre.