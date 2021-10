Totò in l’erede di don Chisciotte: il volume a fumetti Panini uscirà ad aprile

Panini Comics ha annunciato la pubblicazione ad aprile di una graphic novel dedicata ad un film mai realizzato: Totò in l'erede di don Chisciotte.

Durante una delle conferenze virtuali tenute nel corso del Lucca Comics & Games 2021 la Panini Comics ha annunciato il lancio ad aprile della graphic novel intitolata Totò in l’erede di don Chisciotte, dedicata proprio al maestro della comicità italiana ed ad un suo sogno inespresso che anziché arrivare sul grande schermo si concretizzerà sulle pagine dei fumetti.

Ecco un’anteprima del fumetto Totò in l’erede di don Chisciotte.

Il fumetto verrà distribuito il 15 aprile 2022, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Totò. L’opera è stata realizzata da Fabio Celoni. La graphic novel sarà divisa in due volumi, che verranno raccolti in un’unica soluzione grazie ad un prezioso raccoglitore.

Lo stesso autore del lavoro ha dichiarato:

Totò aveva un grande sogno: realizzare un film su Don Chisciotte, che però non riuscì mai a girare. Io ho un grande debito di riconoscenza verso di lui, per tutta la gioia che mi ha regalato, e questo è l’unico modo che ho per ringraziarlo. Fargli finalmente realizzare quel sogno, non su pellicola ma tra le pagine di un fumetto. Per la Maiella e per la Mancia!

Il fumetto partendo da un trattamento cinematografico che non è mai arrivato al cinema, e che è stato scritto da autori come Antonio Pietrangeli, Cesare Zavattini, Lucio Battistrada e altri. Sarebbe stata una grande occasione per vedere il Principe della Risata alle prese con l’adattamento di un’opera cult, che l’anno prossimo arriverà, invece, in versione graphic novel.