Mercedes supporterà il Dolby Atmos per alcune auto

Come da poco confermato, alcune auto targate Mercedes supporteranno a partire dal 2022 il Dolby Atmos, per un'esperienza decisamente migliorata.

Anche se risulta ovviamente difficile raggiungere una qualità elevatissima per quel che riguarda l’ascolto in macchina, va tenuto comunque in considerazione che un impianto di ottima fattura ha modo di cambiare radicalmente le proprie esperienze, che si tratti di musica, podcast, o di qualunque altro tipo di contenuto.

Mercedes ha pensato in particolar modo a questo dettaglio, e ha confermato il suo supporto per la tecnologia del Dolby Atmos, pronta ad arrivare direttamente nelle auto prodotte dal colosso.

Il tutto riguarda nello specifico le vetture che utilizzato l’ultima interfaccia MBUX, arrivata con la Classe S, e un sistema optional Burmester 3D o 4D. Grazie alla novità, tutta la musica compatibile verrà riprodotta in maniera decisamente migliorata in modo virtuale per quel che riguarda la verticalità, anche se ovviamente come confermato dalla compagnia non si tratterà di un’esperienza paragonabile a un concerto dal vivo.

Il tutto è pensato per arrivare nel corso del 2022, dopo la fine dell’estate per i modelli della Classe S e qualche mese prima per i Mercedes-Maybach. Va specificato che la feature risulterà gratis per gli utenti, ma che all’effettivo risulterà necessario munirsi di un sistema audio compatibile come optional.