L’Esorcista: Jamie Lee Curtis vorrebbe fare la voce del diavolo

Jamie Lee Curtis è un’icona del cinema horror, e, dopo essere diventata un simbolo del franchise di Halloween l’interprete ha dichiarato che sarebbe disponibile a prestarsi anche per la nuova trilogia de L’Esorcista in un ruolo piuttosto particolare: la voce del diavolo.

Ecco cosa ha rivelato a Entertainment Weekly:

Potrei fare la voce del diavolo, come nel caso di Mercedes McCambridge. Se David Gordon Green vorrà darmi una parte per nella nuova trilogia de L’Esorcista assegnandomi la voce del diavolo per me sarebbe come la chiusura di un cerchio. Esalterebbe le persone.