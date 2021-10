Google pianifica già il nuovo SoC Tensor per i Pixel 7?

Stando a dei recenti rumor, sembra che Google potrebbe già essere al lavoro su dei nuovi System on a Chip Tensor, forse pronti a giungere proprio per i Pixel 7.

Non è passato molto da quando abbiamo finalmente avuto modo di scoprire tutti i dettagli relativi ai nuovi Google Pixel 6, visto che gli smartphone sono stati approfonditi nel corso di un recente evento, ma sembra che la compagnia abbia già un occhio di riguardo per la prossima serie.

Nello specifico, come riportato sulle pagine di 9to5Google e ripreso da Gizmochina, è stato avvistato un nuovo nome in codice per i Pixel, ovvero Cloudripper. Questo potrebbe essere proprio il nuovo SoC Tensor dedicato ai Pixel 7 e Pixel 7 Pro, sempre che i telefoni del colosso continuino sulla stessa linea d’onda avuta fino a oggi.

Era già emerso tempo a dietro il nome Slider, che riguardava infatti l’hardware in comune fra Pixel 6 e Pixel 6 Pro, e c’è quindi motivo di credere che per i prossimi device sia in corso una situazione simile. Va specificato in ogni caso che per ora abbiamo a che fare con informazioni tutt’altro che confermate, e che si tratta infatti per il momento di semplici voci di corridoio.

Restiamo quindi in attesa di sapere se il tutto riguarderà davvero entrambi i nuovi device. Prima di lasciarvi, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento dedicato ai nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, lo trovate a questo link.