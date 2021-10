Arcane a Lucca Comics & Games 2021: il fotoreportage

Arcane, la prima serie TV di Riot, sarà presentata in anteprima il 7 novembre su Netflix e in mostra troverete artwork e concept di produzione esclusivi.

Nella cornice di Lucca Comics & Games 2021 all’Ex Muf (Ex Museo del fumetto) di Lucca troverete una mostra dedicata al mondo della nuova serie Netflix Arcane. La serie basata sull’universo di League of Legends, dovrebbe esplorare l’equilibrio tra la ricca e utopica città di Piltover e il povero e oppresso sotterraneo di Zaun, e presenta una miriade di volti familiari del popolare videogioco.

La serie animata prodotta direttamente da Riot e realizzata dallo studio francese Fortiche Production, debutterà su Netflix il 7 novembre. In mostra potrete vedere artwork e concept di produzione, per un dietro le quinte esclusivo. Inoltre avrete anche dei video in anteprima e la possibilità di ascoltare una nuova canzone e un video musicale in collaborazione con Imagine Dragons e JID in vista del grande debutto di Arcane, la prossima serie di League of Legends che sarà presentata in anteprima su Netflix il 6 novembre.

Enemy (il video a questo link), una traccia di tre minuti e mezzo, presenta la voce di Imagine Dragons, che ha lavorato a stretto contatto con Riot per creare Warriors la canzone ufficiale dei Mondiali 2014. Include anche la parte del rapper americano JID— uno dei momenti salienti della canzone.

La serie è divisa in tre atti, con tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentreranno sulla nascita delle due sorelle. Il secondo atto invece uscirà il 13 novembre, e il terzo sarà disponibile il 20 novembre. Il debutto della serie sarà al centro di una grande festa per i giocatori e i fan di League of Legends.

Anche se la serie si concentrerà sulle storie dei campioni di League of Legends, è creata per essere un complesso mondo a se stante pieno di decisioni morali, animazioni incredibili e con una storia piena di colpi di scena. Tra gli artwork vedrete soprattutto studi delle ambientazioni della serie:

Inoltre, per la prima volta una serie di Netflix potrà essere trasmessa anche su Twitch, grazie alla funzione co-streaming. La partnership stretta con Twitch consentirà agli streamer di trasmettere in anteprima il primo episodio della serie, condividendo le loro reazioni in diretta.