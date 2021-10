House of the Dragon: per Kit Harington sarà doloroso vedere la serie TV

Kit Harington ha parlato di recente del dolore che proverà nel vedere House of the Dragon, perché è ancora affezionato a Game of Thrones.

Kit Harington è stato uno dei simboli di Game of Thrones, una tra le serie TV che ha segnato lo scorso decennio, ed ora che è in produzione House of the Dragon l’interprete ha parlato di quanto potrà essere doloroso guardare il telefilm una volta che sarà distribuito.

Ecco le sue parole:

Sarà un qualcosa di emotivamente coinvolgente per me, perché vedrò persone che indosseranno costumi simili a quelli che abbiamo indossato nel Trono di Spade, così come ci sarà la stessa musica, e lo stile che ricalca il nostro telefilm. Lo guarderò e sosterrò Miguel che sta dirigendo il progetto, ma quella storia è un qualcosa di molto vicino al mio cuore, ed è doloroso non esserci.

Anche se non parteciperà ad House of the Dragon, Kit Harington è impegnato con un altro progetto importante, stiamo parlando di Eternals della Marvel.

La serie House of the Dragon racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros. La serie, come già anticipato, sarà diretta da Ryan Condal (Colony) e Miguel Sapochnik (Game of Thrones) e avrà come produttore esecutivo l’autore della saga George R.R. Martin.

Il cast vede tra i protagonisti presenti Matt Smith, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Olivia Cooke, Rhys Ifans.

La produzione del telefilm ha anche reso noto che in Italia vedremo lo spin-off di Game of Thrones nel 2022 su Sky e su NOW. Si tratterà quindi di un’uscita in contemporanea con gli Stati Uniti su HBO.