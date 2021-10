Elf: Will Ferrell spiega perché ha rifiutato 29 milioni per lavorare al sequel

Will Ferrell ha raccontato al The Hollywood Reporter che non ha accettato 29 milioni di dollari per il sequel di Elf a causa della sceneggiatura.

Elf è un film cult del periodo natalizio, e Will Ferrell vestendo i panni del personaggio protagonista ha creato una figura iconica a livello cinematografico, ma l’interprete ha di recente dichiarato di aver rifiutato ben 29 milioni di dollari per lavorare ad Elf 2. Il perché? Secondo quanto riferito dall’interprete la sceneggiatura non era affatto all’altezza.

Ecco le parole di Ferrell:

Pensavo che nel momento in cui avrei dovuto promuovere il film per essere onesti avrei dovuto dire ‘no, non è una bella storia, ho accettato perché non potevo rifiutare tutti quei soldi’. E così ho pensato che non avrei potuto dire quelle parole, e perciò non avrei potuto fare quel film.

Già nel 2013 Will Ferrell ha confermato che non avrebbe mai più rivestito i panni di Buddy, l’elfo protagonista del lungometraggio, anche perché, a suo parere, sarebbe stato ridicolo farlo da uomo di mezza età quali era.

Ricordiamo che il lungometraggio originale dedicato ad Elf – Un elfo per amico è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2003, ed ha avuto alla regia Jon Favreau. Il film ottenne ottimi incassi, considerando che guadagnò 220 milioni di dollari su 33 di budget a disposizione.