El Salvador annuncia l’acquisto di 420 nuovi bitcoin, gli investitori ringraziano

El Salvador continua a comprare bitcoin, e chi ha investito nella criptovaluta ringrazia. Il presidente Nayib Bukele, continuando a flirtare con l’umorismo del web, ha annunciato che il paese ha acquistato 420 BTC – per un totale di 25 milioni di dollari. Dopo l’annuncio il bitcoin è cresciuto del 4%.

El Salvador ha ammassato nelle sue riserve oltre 1.120 bitcoin. Lo Stato intende continuare ad acquistare ancora altri bitcoin nell’immediato futuro. Sul lungo periodo lo stato potrebbe diventare una balena – come vengono chiamati i grossi holder – di medie dimensioni. Per entrare a far parte del club delle 100 più grandi balene bisogna avere un minimo di 9.900 BTC, l’equivalente di oltre mezzo miliardo di euro.

El Salvador è anche interessato al mining di criptovalute e sta creando una mining farm allacciata alla rete geotermica prodotta da un vulcano.

Lo scorso ottobre i bitcoin hanno raggiunto il valore più alto della storia della criptovaluta, superando i 66.000 dollari. Poi una leggera correzione, con la criptovaluta che oggi viene scambiata attorno ai 61.000 dollari.

La cifra scelta da El Salvador non è casuale. Il 420 negli anni è diventato un inside joke di alcune community del web, dato che il numero è associato al consumo di cannabis. Nel 2017 Elon Musk si era messo nei guai annunciando un delisting di Tesla (mai avvenuto). L’azienda avrebbe riacquistato le azioni pagandole 420$ l’una. La boutade costò a Tesla ed Elon Musk un’indagine della SEC.