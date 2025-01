In uno sviluppo sorprendente, Alexander Beckman, fondatore di GameOn Technology (ora ON Platform), e sua moglie Valerie Lau Beckman, sono stati accusati di aver orchestrato uno schema fraudolento da 60 milioni di dollari durato sei anni. L’accusa include 25 capi d’imputazione, tra cui cospirazione, frode telematica, frode sui titoli e furto d’identità. Se condannato, Beckman potrebbe affrontare oltre 60 anni di carcere, mentre Lau, ex avvocata per GameOn, potrebbe affrontarne fino a 80.

L’ascesa e la caduta di una startup AI

Fondata nel 2014, GameOn Technology si era fatta conoscere per le sue soluzioni chatbot, utilizzate da clienti di alto profilo come NFL, Valentino e Armani Exchange. Tuttavia, i procuratori federali affermano che, dietro le quinte, il modello di business di Beckman era insostenibile, fortemente dipendente dai finanziamenti degli investitori piuttosto che da entrate legittime.

L’accusa sostiene che Beckman e Lau abbiano gonfiato i dati finanziari e falsificato flussi di entrate per attirare milioni di dollari dagli investitori. Un esempio particolarmente eclatante includeva la falsificazione di un estratto conto che mostrava un saldo di 13 milioni di dollari quando in realtà conteneva solo 25 dollari.

L’instabilità finanziaria di GameOn sarebbe stata aggravata da strategie discutibili, tra cui:

Offrire versioni di prova gratuite senza contratti.

Pagare somme elevate ai clienti senza accordi di revenue-sharing. Ad esempio, una lega sportiva avrebbe ricevuto centinaia di migliaia di dollari senza generare alcun ritorno economico.

Dichiarare entrate e relazioni con i clienti esagerate, inclusa una cifra gonfiata di 72 milioni di dollari in un trimestre del 2023.

Guadagni personali a spese di dipendenti e investitori

Mentre i dipendenti di GameOn a volte non ricevevano lo stipendio, Beckman e Lau avrebbero dirottato fondi degli investitori per spese personali, tra cui:

Una villa da 4,2 milioni di dollari a San Francisco.

a San Francisco. Una Tesla Model X .

. Spese stravaganti come un matrimonio di lusso nel 2023.

I procuratori hanno evidenziato che la frode ha danneggiato anche dipendenti e clienti. Gli stipendi venivano spesso ritardati, e alcuni dipendenti sarebbero stati pagati con conti personali e carte di credito. I clienti, tra cui marchi prestigiosi, sarebbero stati ingannati sulla stabilità finanziaria e sugli obblighi contrattuali di GameOn.

Come è emersa la frode

A partire dal 2023, lo schema ha iniziato a mostrare crepe. Gli investigatori affermano che Beckman ha ricevuto crescenti domande da parte degli investitori, a causa dei dati finanziari sempre più manifestamente gonfiati.

Un momento critico è avvenuto a metà 2024, quando un investitore ha chiesto di vedere di persona i documenti bancari. Lau avrebbe piazzato documenti falsificati presso la banca, un atto catturato dalle telecamere di sicurezza, secondo l’FBI. L’azienda, ora ribattezzata ON Platform, non ha rilasciato dichiarazioni, ma i suoi clienti di alto profilo, come NFL e Armani Exchange, rischiano di venire coinvolti nello scandalo.