Diceva che l'idea per Solano Fi gli fosse venuta in sogno. Ma era la più classica delle frodi: il pastore Francier Obando Pinillo ora rischia una condanna a 20 anni di carcere.

Francier Obando Pinillo, pastore di una chiesa di Pasco, Washington, è stato incriminato con 26 capi d’accusa per frode finanziaria. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Pinillo avrebbe orchestrato una truffa in criptovalute tra il 2021 e il 2023, sottraendo almeno 5,9 milioni di dollari a 1.500 investitori, molti dei quali membri della sua congregazione.

Pinillo ha fondato il progetto Solano Fi, che descriveva come un’opportunità di investimento “sicura e garantita”, affermando che l’idea gli fosse “arrivata in sogno“. Attraverso sermoni, una pagina Facebook e un gruppo Telegram chiamato “Multimillionarios SolanoFi“, il pastore ha attratto centinaia di persone, promettendo rendimenti mensili del 34,9% senza alcun rischio.

Una frode da manuale

Gli investitori erano invitati a trasferire criptovalute a portafogli sotto il controllo di Pinillo, ma invece di investire i fondi, questi venivano utilizzati per spese personali. Una piattaforma web creata per Solano Fi mostrava bilanci e rendimenti falsi per convincere le vittime della legittimità del progetto.

Quando gli investitori tentavano di prelevare i loro fondi, le transazioni fallivano. Pinillo attribuiva il problema a “condizioni sfavorevoli del mercato” o a presunti guasti tecnici. In alcuni casi, avrebbe chiesto ulteriori pagamenti per “riparare” il sistema o offerto un’uscita dal progetto tramite un falso schema di sostituzione dell’account con nuovi investitori.

Rischia 20 anni di carcere

Il pastore ora rischia una pena massima di 20 anni di carcere. Le accuse comprendono la manipolazione della fede e della fiducia della sua comunità per promuovere un elaborato schema di frode piramidale.

Questo caso evidenzia i pericoli delle truffe in criptovalute, spesso costruite su promesse irrealistiche e meccanismi complessi che sfruttano la buona fede degli investitori. Nel 2024, le truffe legate alle criptovalute hanno subito un incremento significativo, con un aumento del 110% rispetto all’anno precedente. Secondo un rapporto di TRM Labs, nei primi sei mesi del 2024 sono stati sottratti oltre 1,38 miliardi di dollari in criptovalute, rispetto ai 657 milioni dello stesso periodo nel 2023.