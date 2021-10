Apple TV+ è ufficialmente in arrivo su Sky Q

Come confermato ufficialmente, Apple TV+ si unirà a Sky Q nel corso dei prossimi mesi, anche nel nostro paese, ma non c'è ancora purtroppo una data d'uscita precisa.

Sky ed Apple hanno ufficialmente annunciato una collaborazione pluriennale che porterà Apple TV+ ad arrivare anche su Sky Q, il che avverrà nel nostro paese nel corso dei prossimi mesi, con una data d’uscita purtroppo per il momento non ancora confermata.

Grazie al nuovo accordo, tutti gli abbonati italiani avranno la possibilità di vedere tutte le produzioni Apple TV+, fra quelle maggiormente di rilievo troviamo nello specifico Ted Lasso, Trying, Slow Horses, Oscar Gary Oldman e The Essex Serpent, con tante altre che potranno soddisfare i palati di moltissimi utenti. Al momento del lancio, non servirà per fortuna fare molto, visto che il tutto sarà incluso all’interno dell’esperienza di Sky.

Dana Strong, Group Chief Executive di Sky, ha dichiarato quanto segue parlando dell’aggiunta di Apple TV+ all’interno del pacchetto di Sky Q: