Zack Snyder esclude i film DC Comics dal suo Snyderverso

Zack Snyder ha di recente parlato di Army of Thieves, il film spin-off di Army of the Dead in uscita su Netflix, ma intervistato da Inverse ha anche affrontato il discorso sullo Snyderverso, spiegando quali film ne possono fare parte, e quali no, e tra questi non sono presenti i lungometraggi DC Comics.

Ecco le sue parole:

Mi auguro che tutto ciò che si possa definire snyderversiano si possa associare a delle proprietà intellettuali originali. Il DC Universe è un qualcosa di molto vicino al mio cuore, con film su cui ho speso molto del mio tempo e che adoro. Ma ora come ora sono molto concentrato su Rebel Moon e su Army of the Dead. Questi due progetti stanno impegnando tanto del nostro lavoro creativo. E chiaramente mi auguro che tutto ciò che produciamo in maniera originale e nuova possa essere inserito in questa categoria.

Zack Snyder ha da poco dichiarato che il sequel di Army of the Dead sarà intitolato Planet of the Dead. Si tratta di un film che proseguirà sulla scia di Army of Thieves, e con questo universo narrativo fatto di zombie e di rapine che Snyder ha portato su Netflix.