Xiaomi POCO M4 Pro 5G in arrivo? Spuntano le specifiche

Non è passato molto da quando Xiaomi ha ufficializzato e lanciato sul mercato il suo POCO M3 Pro 5G, smartphone pieno di potenzialità pronto a offrire una formula leggermente diversa rispetto a quella del Redmi Note 10 5G del colosso, che si è presentato con un SoC Dimensity 700 e un prezzo di lancio piuttosto competitivo.

Tuttavia, pare che il colosso cinese sia già pronto per espandere ulteriormente la sua serie in questione, attraverso un nuovo quanto vicino POCO M4 Pro 5G. Mentre non c’è alcuna ufficialità, e all’effettivo il colosso non ha ancora neanche avuto modo di confermare in via ufficiale il suo nuovo device, sappiamo quasi per certo che questo risulta vicino, visto che è da poco passato per la strada di Geekbanch, e non è riuscito a scampare ai leak.

Nello specifico, è recentemente emerso che lo smartphone POCO M4 Pro 5G dovrebbe essere lanciato già nel mese di novembre o a dicembre, in ogni caso entro la fine dell’anno, sperando ovviamente che il debutto globale sia pronto ad abbracciare anche il nostro paese.

Il device cinese viene indicato con la variante 2109116AC, mentre la versione globale come 21091116AG, e purtroppo pare che in entrambi i casi il colosso abbia deciso di optare per un SoC Dimensity 700, già usato per il precedente modello della serie e all’effettivo non esattamente al passo con i tempi. Va specificato che si tratta comunque di una scelta che è normale la compagnia abbia deciso di prendere in considerazione, visto che il Dimensity 700 è un ottimo compromesso per la fascia bassa. Tuttavia, la compagnia ha già rilasciato il nuovo 720, che è strano non sia stato scelto per questo dispositivo.

Per quel che riguarda gli altri dettagli, è emerso che ci sarà almeno una versione pronta a offrire 8 GB di RAM, un ottimo risultato quindi in questo caso, ma pare che potrebbe essercene almeno una seconda che ridurrebbe il totale a 6 GB, presentando di conseguenza un prezzo minore. È stato confermato il sistema operativo Android 11, anche se è probabile che – nel caso in cui quanto emerso risulti reale – il device venga migliorato con Android 12 in futuro.