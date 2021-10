Le AirPods sono passate di moda? Torna la mania per le cuffie con cavo

Le AirPods, e più in generale le cuffie true-wireless, sono già passate di moda? Se lo chiedono PhoneArena e Mashable, osservando i principali trend in voga tra influencer, attori e VIP. Dalle gemelle Olsen, all’account Instagram @wireditgirls, passando per molti altri micro e nano influencer. Qualcosa si sta muovendo: le cuffiette con cavo stanno tornando di moda e forse per Apple non è una buona notizia.

Ruby Sutton su TikTok, ad esempio, spiega di aver cestinato le sue AirPods dopo un viaggio in Francia di un paio di anni fa. “Ho iniziato ad usare nuovamente le cuffie con cavo, in Francia chi usa le AirPods è guardato un po’ come uno sfigato”, ha detto.

Sempre più ragazzi, soprattutto giovanissimi, guardano alle cuffie true-wireless come una scelta ‘over the top’. Troppo impegnata, da chi vuole apparire come all’ultima moda e attento alle tendenze tech del momento. Paradossalmente – negli eterni cicli delle mode giovanili – questo non va più bene: le cuffiette con cavo sono una scelta più spontanea e meno artificiosa, spiega un’altra tiktoker, Lily Rose Depp.

Insomma, la GenZ vuole tornare ad un look artificiosamente spontaneo e trasandato. I corsi e ricorsi delle mode giovanili, si diceva.

“Se vuoi dare l’idea di avere un buon gusto o di avere uno stile un po’ indie, probabilmente le cuffie con cavo sono una buona idea”, spiega Lilabel Kerstead, una studente di 14 anni.

Sono solo alcuni degli esempi proposti da Mashable e PhoneArena, che nei loro rispettivi articoli descrivono un trend ampiamente in crescita.

Ed effettivamente, lasciando perdere le dichiarazioni dei singoli trend maker dei social e guardando i numeri, è evidente che qualcosa ha iniziato a scricchiolare: durante il secondo trimestre del 2021, ad esempio, il mercato delle cuffie TWS ha registrato una crescita del 6,4% — la più bassa degli ultimi tre anni, scriveva Tech Radar.

Con l’aumento dell’offerta da parte dei brand concorrenti, Apple ha iniziato a perdere la stretta sul mercato da un po’ di tempo: dal 2019 al 2020 il marketshare delle TrueWireless è passato da quasi il 50% al 35%.