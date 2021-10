La Russia potrebbe mandare i suoi cosmonauti nello Spazio usando la Crew Dragon di SpaceX

Sorpresa, pure i cosmonauti russi sono tentati da SpaceX. Il N.1 del Roscosmos, che di recente aveva già elogiato Elon Musk, ha detto di non escludere l’ipotesi di usare la Crew Dragon di SpaceX per mandare i suoi cosmonauti sulla stazione spaziale internazionale.

Credo che SpaceX abbia maturato sufficiente esperienza negli ultimi anni da consentirci di valutare l’ipotesi di usare la navicella Crew Dragon per trasportare i nostri cosmonauti. Ritengo che presto saremo nella posizione di poter discutere quali candidati potrebbero volare verso la stazione spaziale a bordo della Crew Dragon, e quali astronauti americani potrebbero invece usare le navicelle russe

ha detto Dmitry Rogozin.

Secondo il sito SpaceNews, i cosmonauti del Roscosmos potrebbero volare a bordo della navicella Crew Dragon già durante la missione Crew-5 prevista durante la seconda metà del 2022.

Lo scorso settembre, intervistato dalla CNN, Rogozin aveva elogiato Elon Musk invitandolo a casa sua per un Tè. «Lo rispettiamo come inventore e promotore dell’industria spaziale, non ha paura di correre dei rischi», aveva detto parlando del CEO di Tesla e SpaceX. «Mi piace quello che fanno i vostri cittadini, spendono i loro soldi in qualcosa di utile per l’intera società. I nostri miliardari preferiscono investire i loro soldi in yacht, non sono interessati ai razzi», aveva poi aggiunto scherzando. (Immagine di apertura via Futurism.com)