Apple Music arriva su Playstation 5: è possibile riprodurre la musica in background mentre si gioca

Apple Music arriva sulla Playstation 5. Il servizio per ascoltare la musica in streaming di Apple ha finalmente un’app ufficiale per la PS5. Per il momento non si hanno notizie di un possibile debutto anche sulle console Xbox.

In modo simile a quanto era già possibile fare con Spotify, gli utenti potranno riprodurre la musica in background mentre stanno giocando ai loro videogiochi possibili. Apple Music può anche essere usato in modo autonomo, anche quando non si sta giocando.

Apple ha iniziato a puntare sulle console da gaming a partire da questa generazione: Apple TV+ era disponibile al debutto sia su PS5 che su Xbox Series X/S. Ad inizio dell’anno, in alcuni mercati, Apple aveva stretto una collaborazione con Sony offrendo 6 mesi di abbonamento ad Apple TV+ con l’acquisto di una nuova Playstation 5.

Apple Music è disponibile su una larga gamma di device e OS diversi, tra cui Android, Amazon Echo, Chrome OS e Sonos — oltre a tutti i prodotti Apple compatibili, ovviamente.

A maggio del 2021 Apple Music riportava oltre 70 milioni di abbonati in tutto il mondo (contro i 124 milioni di Spotify Premium). Apple Music è disponibile in Italia ad un costo mensile di 4,99 euro.