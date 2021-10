Zlatan: doppio spot per il biopic su Zlatan Ibrahimovic al cinema dall’11 novembre

Zlatan, dopo l'anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, si appresta ad arrivare al cinema, dall'11 novembre: ecco due nuovi spot per la pellicola.

Zlatan, l’atteso film che celebra il campione del calcio Zlatan Ibrahimovic, dopo l’anteprima mondiale alla Festa di Roma, uscirà in sala in Italia l’11 novembre (primo paese al mondo), distribuito da Lucky Red e Universal Pictures: vi presentiamo oggi i due nuovi spot dedicati al grande campione e al suo personalissimo biopic.

Sceneggiato da Jakob Beckman e David Lagercrantz e tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” scritta insieme allo stesso Ibrahimović, Zlatan è il primo film biografico diretto da Jens Sjogren sul grande campione.

Ad interpretare il futuro attaccante due attori: Dominic Bajraktari Andersson (per il periodo dagli 11 ai 13 anni) e Granit Rushiti (per il periodo dai 17 ai 23 anni). Ibrahimović stesso è stato coinvolto nel progetto e ha fornito consulenza in ogni fase del processo di scrittura della sceneggiatura.

Questa la sinossi del film:

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di #Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

Leggi anche la recensione del film: