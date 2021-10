Wonder Woman: presentata nei fumetti la prima Amazzone transgender

In Nubia & the Amazons, spin-off di Wonder Woman, è stata presentata la prima amazzone transgender dei fumetti della DC Comics.

Il 19 ottobre ha fatto il suo esordio la serie a fumetti Nubia & the Amazons, considerata come uno spin-off di Wonder Woman, in cui la protagonista è Nubia, un’amazzone transgender. Si tratta della prima volta che un personaggio LGBTQ viene portato all’interno di un comics dedicato a Wonder Woman.

Questa è la copertina dedicata al primo numero.

Nubia viene presentata all’interno di una storia in cui le donne uccise a causa di uomini violenti rinascono attraverso un portale ed arrivano a Themyscira. Tra le cinque nuove amazzoni presentate c’è proprio Bia.

La stessa autrice del fumetto Stephanie Williams ha dichiarato su Twitter:

Se avete letto Nubia & the Amazons #1 posso così rispondere ai vostri dubbi: esistono delle Amazzoni trans, ed una tra queste è una donna nera.

La storia è stata realizzata da Stephanie Williams, Vita Alaya, Alitha Martinez e Mark Morales e si tratta di una miniserie composta da sei numeri. Questa iniziativa si unisce a quelle fatte nei mesi precedenti da DC Comics, che ha lanciato storie con i coming-out di Robin e del Superman di Jonathan Kent. La casa editrice sta quindi cercando di portare avanti una politica di inclusività attraverso i propri supereroi.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata al Superman bisessuale nei fumetti: