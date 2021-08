Batman: il Robin di Tim Drake è bisessuale

Batman: Urban Legends #6 ha rivelato un qualcosa che unisce fumetti e mondo LGBTQ, ovvero il fatto che il Robin di Tim Drake sia bisessuale. L’albo è appena uscito negli Stati Uniti ed è disponibile in digitale in versione inglese su Comixology.

Qui troviamo le due pagine simbolo di questo evento.

In Batman: Urban Legends #6 vediamo il Robin di Tim Drake, chiaramente nella sua versione da normale ragazzo di Gotham City, organizzare un appuntamento con il giovane Bernard. La storia fa parte di Sum of Our Parts, ma non sarà l’ultima volta che vedremo Tim Drake in Batman: Urban Legends, considerando che lo incontreremo di nuovo nell’albo in uscita a dicembre.

Subito dopo l’uscita del fumetto gli appassionati DC, e non solo, hanno espresso la propria approvazione per la scelta fatta dalla casa editrice, che ha dato un importante segnale. Tra i tweet di approvazione c’è quello di Neb, che dice:

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened

A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9

— Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021